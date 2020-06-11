Индийский военный погиб при обстреле со стороны армии Пакистана. Об этом сообщили журналисты из Hindustan Times. Издание ссылается на военных представителей.
Солдат погиб во время исполнения служебных обязанностей поздно вечером в среду
журналисты Hindustan Times
Эксперты отметили, что войска Пакистана атаковали солдат из Индии в секторе Таркунди. Этот регион проходит вдоль районов Раджоури и Пунч. В ответ солдаты Нью-Дели открыли ответный огонь по противнику. В ходе обстрела ранение получил местный житель. В настоящее время пострадавший госпитализирован.
Напомним, что отношения между Пакистаном и Индией обострились 5 августа 2019 года. Тогда Нью-Дели объявили об упразднении штатов Джамму и Кашмир. Власти создал на их основе две союзные территории. Эти административные единицы имеют меньше прав, чем штаты ранее.
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Видео: YouTube / pashto tv
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