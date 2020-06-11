Также пострадал мирный житель.

Индийский военный погиб при обстреле со стороны армии Пакистана. Об этом сообщили журналисты из Hindustan Times. Издание ссылается на военных представителей.

Солдат погиб во время исполнения служебных обязанностей поздно вечером в среду журналисты Hindustan Times

Эксперты отметили, что войска Пакистана атаковали солдат из Индии в секторе Таркунди. Этот регион проходит вдоль районов Раджоури и Пунч. В ответ солдаты Нью-Дели открыли ответный огонь по противнику. В ходе обстрела ранение получил местный житель. В настоящее время пострадавший госпитализирован.

Напомним, что отношения между Пакистаном и Индией обострились 5 августа 2019 года. Тогда Нью-Дели объявили об упразднении штатов Джамму и Кашмир. Власти создал на их основе две союзные территории. Эти административные единицы имеют меньше прав, чем штаты ранее.

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Видео: YouTube / pashto tv