США обеспокоены появлением новых С-400 под Калининградом

The National Interest объяснил появление новых ЗРК на службе Балтийского флота.

The National Interest опубликовал статью "Российский С-400 вторгается на территорию НАТО". Автор публикации отметил обеспокоенность США из-за поступления на службу под Калининградом нового дивизиона С-400. Военный обозреватель Марк Эпископос рассказал, что данный комплекс российского производства востребован в мире. данное вооружение пользуется успехом в Турции и Индии.

Среди преимуществ ЗРК журналист выделил широкий диапазон ракет от 40Н6E до 9м96е.Первые ракеты способны ликвидировать цель на расстоянии 400 км, вторые - уничтожить объект на малых высотах до 40 км. Также С-400 лучше конкурентов оснащены РЭБ-средствами и адаптированы к воздушному бою.

Напомним, что Балтийский флот получил первые С-400 на вооружение в Калининграде еще в 2016 году. Вместе с комплексами "Искандер" ЗРК стали ответом на американское расширение противоракетного щита в Восточной Европе. В 2020 году Минобороны РФ отреагировало принятием дополнительных С-400 из-за контракта Польши на покупку систем Patriot.

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Видео: Youtube/ Минобороны России