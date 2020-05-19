NI: российские ЗРК С-500 лишат смысла американскую программу F-35

The National Interest раскрыл угрозу от "Прометея", которая нависла над США.

Российские С-500 лишат смысла американскую программу F-35. Об этом рассказал военный эксперт американского The National Interest Марк Эпископос. Иностранец заявил, что появление новых ЗРК "Прометей" в Вооруженных силах РФ станет "плохой новостью" для представителей НАТО.

Если для С-500 технология "стелс", окажется открытой книгой, то это может нанести удар даже не по самому престижу F-35, а по его коммерческой программе Марк Эпископос, обозреватель The National Interest

Обозреватель объяснил, что перспективный российский комплекс С-500 имеет ряд преимуществ перед действующими на данный момент ЗРК. В частности, "Прометей" может задействовать противобаллистические ракеты на 600 километрах. Эта характеристика на 200 км превышает возможности С-400. Установка способна отслеживать ракетные боеголовки, летящие со скоростью более 4 миль в секунду.

Напомним, что истребители F-35 в США считаются масштабнейшим коммерческим проектом в военно-технической отрасли.

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Видео: YouTube/ Toparmy