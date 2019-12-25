NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО

The National Interest рассказал о тактике России, которая угрожает интересам США в Мировом океане.

The National Interest считает, что новая тактика Военно-морского флота России поставила под удар подводный флот НАТО. Об этом написал американский автор Питер Сучиу. Перевод публикации привели журналисты из "ПолитРоссии". По мнению иностранцев, РФ будет противостоять Североатлантическому альянсу в Мировом океане. Ради этого страна осваивает новую тактику ведения боя с субмаринами военного альянса.

Питер Сучиу напомнил, что ВМФ России регулярно устраивает учения в Черном, Балтийском и Средиземном морях. Недавно аналогичные действия были проведены в Арктике. Действия РФ стали ответом на недавние учения в регионе США и их союзников из Великобритании. Журналист напомнил, что Баренцево море считается для РФ стратегически важным объектом. В нем располагаются базы Северного флота, а также порт города Мурманск. Одновременно с этим США не добились успеха в Баренцевом море. Они не решили проблемы, связанные с техническими возможностями ведения боевых действий в экстремальных погодных условиях.

Сучиу рассказал, что новая российская противолодочная тактика разработана в прошлом году. В рамках программы военные формируют ударную группы из нескольких малых противолодочных кораблей, а также нескольких корветов проекта 22160. Суда оснащены гидролокаторами для обнаружены субмарин и торпед.

На данный момент США планирует заменить устаревшие подводные лодки "Огайо" модернизированными "Колумбиями". Их изготовление обойдется американскому бюджету дорого, что негативно скажется на восстановлении боевых сил в других оборонных отраслях.

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