The National Interest рассказал об иранской разработке Raad 2.

Иранские военные скрестили американскую гаубицу с российской БМП-1. Об этом рассказали журналисты из The National Interest. По данным издания, военно-промышленная компания DIO занимается собственной разработкой Raad 2 ("Гром"). Однако у экспертов вызывает сомнение, что самоходное орудие действительно создано местными разработчиками. Проект напоминает специалистам гибрид гаубицы из США М109, а также советской БМП-1 на гусеничной основе.

The National Interest объясняет, что артиллерийская часть "Грома" как внешне, так и технически совпадает с американским вооружением. Орудие обладает схожим дульным тормозом, а также использует 155-мм боеприпасы, которые является стандартом для НАТО. В Иране утверждают, что Raad внешне будет значительно больше американского образца, а дальность стрельбы составит 30 метров против американских 18.

Ходовая часть САУ Raad 2 взята у модели - БМП-1. В Иране заявляют, что на самом деле основывались на бронемашине Boragh, которая является точной копией советской техники.

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