Иностранцы прокомментировали наличие ракетного двигателя в советском танке.

В США удивились "ракетным" танкам СССР. Об этом сообщил военный обозреватель Кайз Мизоками в авторском материале в американском журнале Popular Mechanics. Специалист назвал неожиданным тот факт, что советские сухопутные боевые машины использовали реактивные двигатели. Иностранец прокомментировал видео, размещенное на YouTube-платформе, в котором рассказывалось об оснащении танков. Ролик выложен продолжительное время назад, однако его до сих пор обсуждают в комментариях на Reddit.

Возможно, не самое практичное использование ракетного двигателя, но, возможно, одно из лучших считает Мизоками

В видео показаны документальные кадры испытания танка Т-55. Он имел дополнительный двигатель от зенитной управляемой ракеты "Стрела". В ролике также содержатся записи тестирования машины боевой пехоты БМП-1 и плавающего танка ПТ-76. Техника получила турбореактивные двигатели.

Фото и видео: YouTube/01e9

