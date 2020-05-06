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NI развеяло слухи об уничтожении боевиками российской "Арматы" в Сирии

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Питер Сучиу усомнился в достоверности сведений, предоставленных боевиками.

The National Interest развеял слухи об уничтожении боевиками российской "Арматы" в Сирии. Перевод публикации подготовили журналисты издания "ПолитРоссия". Иностранцы заявили в материале, что существует веский повод усомниться в том, что российские боевые машины оказались повреждены от ударов местных боевиков. 

Военный обозреватель Питер Сучиу напомнил, что до сих пор нет реальной видеозаписи или фотографий ликвидации танка Т-14, который якобы уничтожило оружие боевиков в Сирии. При этом СМИ регулярно говорят о том, что террористы стремятся заснять свои "достижения", чтобы доказать свой триумф на поле боя. Автор публикации предположил, что такая важная цель как "Армата" обязательно бы попала в объектив камеры, если бы ее действительно ликвидировали в Латакии.

В "Армате" узнали немецко-американский танк 1970-х годов.

Видео: Youtube/ Минобороны России

Теги: national interest, армата, танк
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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