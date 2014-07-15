Военнослужащие на тяжелых машинах помогли штурмовикам продвинуться вперед по зоне СВО.

Российский экипаж танка Т-72 с закрытой огневой позиции уничтожил огневые точки опорного пункта Вооруженных сил Украины, обеспечив продвижение штурмовых подразделений. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 23 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована военнослужащими при "Центральной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции на красноармейском направлении.

Боевой экипаж танка обеспечил беспрепятственное овладение крупным опорным пунктом ВСУ, что позволило штурмовикам провести наступательные действия и выполнить поставленные перед ними боевые задачи. пресс-служба Минобороны России

Известно, что противник организовал на участке разветвленную сеть опорных пунктов перед городом Красноармейском (украинское название - Покровск). Таким образом армия киевского режима стремилась замедлить продвижения российских бойцов на СВО. Экипаж танка Т-72 под командованием младшего сержанта Александра Супенко получил приказ сравнять с землей огневые точки ВСУ и прикрыть действия штурмовых групп. Танкисты, используя складки местности, отправились в район стрельбы. FPV-дроны противника во время движения тяжелых машин ВС РФ ытались поразить цель, однако система РЭБ успешно глушила сигналы дронов. Далее по полученным координатам танкисты отработали весь боекомплект, стрельба велась 125-мм осколочно-фугасными снарядами. Отечественный беспилотник зафиксировал успешное поражение всех выявленных объектов ВСУ.

"Запад" поразил 28 пунктов управления БПЛА и 3 станции Starlink.

Фото и видео: Минобороны России