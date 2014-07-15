Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российске военнослужащие за минувши сутки уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также 28 пунктов управления беспилотной авиацией и три станции спутниковой связи Starlink, находящиеся на вооружении армии киевского режима. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 23 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована расчетами противовоздушной обороны при "Западной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции.

Уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи Starlink и 3 полевых склада боеприпасов. пресс-служба Минобороны России

Эксперт пояснил, что во время контрбатарейной борьбы артиллеристы и операторы барражирующих боеприпасов поразили две самоходные артиллерийские установки "Акация", две артиллерийских орудия Д-20, Д-30, а также десять минометных расчетов ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России