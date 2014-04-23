Штурмовики отказались от использования радиостанций в пользу системы звуковых сигналов.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки войск рассказали об освобождении населенного пункта Преображенки в Донецкой народной республике из-под контроля киевского режима. В социальных сетях пресс-служба министерства по обороне заметила, что продвижение штурмовых групп началось с закрепления на основной дороге снабжения. В дальнейшем на участке бойцы из 90-й гвардейской танковой дивизии уничтожили несколько единиц бронированной техники Вооруженных сил Украины, включая автомобиль MaxxPro американского производства..

Напомним, что село Перображенка расположено на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции в 20 километрах от города Красноармейска. Он является одним из ключевых транспортных узлов армии киевского режима на данном участке линии соприкосновения. Главной сложностью для штурмовиков было преодоление больших участков открытой местности. В результате заходить в село приходилось малыми группами. Бойцы накопили силы на подступах к территории, после чего пошли в наступление. Им приходилось зачищать дом за домом. Дополнительно штурмовые подразделения исключили использование радиостанций. Эти устройства были заменены системой звуковых сигналов.

Столь важный тактический элемент и разработанная система сигналов доказали свою эффективность – чёткие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков без радиопереговоров. пресс-служба Минобороны РФ

Расчет "Мста-С" уничтожил бронеавтомобиль "Козак" под Красноармейском.

Фото и видео: Минобороны России