Расчет "Мста-С" уничтожил бронеавтомобиль "Козак" под Красноармейском

"Центр" выполнил задачу в ходе СВО.

Российский боевой расчет самоходных артиллерийских установок "Мста-С" успешно поразил бронированный автомобиль Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 22 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована военнослужащими 90-й гвардейской танковой дивизии при "Центральной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции на красноармейском направлении.

... Уничтожили бронеавтомобиль "Козак" ВСУ, тем самым сорвав ротацию противника. пресс-служба Минобороны РФ

Уточняется, что огонь по "Козаку" велся в ночное время с замаскированной огневой позиции. Корректировка стрельбы и контроль поражения цели противника велись расчетами разведывательных беспилотников. После выполнения задания артиллеристы замаскировали ствол орудия и укрылись в заранее оборудованном блиндаже. Работу отечественной САУ прикрывало подразделение противодействия дронам ВСУ.

Подлодка "Волхов" вернулась во Владивосток после 40 суток на боевой службе.

Фото и видео: Минобороны России