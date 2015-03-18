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Расчет "Мста-С" уничтожил бронеавтомобиль "Козак" под Красноармейском

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"Центр" выполнил задачу в ходе СВО.

Российский боевой расчет самоходных артиллерийских установок  "Мста-С" успешно поразил бронированный автомобиль Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 22 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована военнослужащими 90-й гвардейской танковой дивизии при "Центральной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции на красноармейском направлении.  

... Уничтожили бронеавтомобиль "Козак" ВСУ, тем самым сорвав ротацию противника.

пресс-служба Минобороны РФ

Уточняется, что огонь по "Козаку" велся в ночное время с замаскированной огневой позиции. Корректировка стрельбы и контроль поражения цели противника велись расчетами разведывательных беспилотников. После выполнения задания  артиллеристы замаскировали ствол орудия и укрылись в заранее оборудованном блиндаже. Работу отечественной САУ прикрывало подразделение противодействия дронам ВСУ.

Подлодка "Волхов" вернулась во Владивосток после 40 суток на боевой службе.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, козак, красноармейское направление, минобороны, мста-с, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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