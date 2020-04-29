В NI объяснили, зачем Россия отправляла "Армату" в Сирию

Иностранцы объяснили, зачем военные направили танк на Ближний Восток.

В The National Interest объяснили, зачем Россия отправляла "Армату" в Сирию. Журналисты считают, что с момента презентации танка, которое состоялось 9 мая 2015 года, техника пережила значительную модернизацию. Разработчикам пришлось усовершенствовать броню, арсенал и системы управления боевой машины.

Авторы материала The National Interest рассказали, что для военных из РФ ключевым этапом в проверке боеготовности танка стала поставка техники на территорию Сирии. При помощи испытаний в естественных условиях разработчики смогли доказать эффективность применения данного оружия. Также танк оценили на функционирование отдельных систем. После участия в военном конфликте на Ближнем Востоке стало понятно, что Т-14 способен работать даже в тяжелых условиях.

Иностранцы напомнили, что "Армата" оснащена 125-мм пушкой. Она способна поражатт цель противника на расстоянии до семи километров. Стрельба идет благодаря дистанционно-управляемому пулемету, покрытому сверхсовременной многослойной броней. Танк также имеет передовую систему управления огнем и видеокамерами кругового обзора. "Армата" движется с максимальной скоростью до 90 километров в час.

В "Армате" узнали немецко-американский танк 1970-х годов.

Видео: Youtube/ Минобороны России