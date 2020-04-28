На Украине заявили об украинском происхождении "Арматы"

Проект якобы является обновленной версией харьковского "Молота".

На Украине заявили об украинском происхождении российской "Арматы". Такое заявление сделали журналисты Defense Express. Они считают, что перспективный танк Т-14 может иметь украинские корни. Издание напоминает, что Россия позиционирует вооружение как "революционное". Среди преимуществ танка будет активный защитный радар, 152-миллиметровая пушка, автомат заряжания и мощный двигателем.

В реальности, как и в случае многих "новинок" российской оборонки, "Армата" — это лишь реализация проекта заката СССР прокомментировали авторы Defense Express

Журналисты считают, что основой "Арматы" стал проект Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова. Ранее техника имела название объект 447 "Молот". Разработкой танка специалисты занимались в 80-ых годах. В Defense Express рассказали, что "Армата" ничем не отличается от "Молота". В российский танк вставят более современную электронику. На Украине добавили, что РФ испытывает проблемы с доставкой комплектующих, так как работы тормозят введенные санкции.

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Видео: Youtube/Минобороны России