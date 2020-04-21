Эксперты заявляют, что Т-14 "Армата" считается самым защищенным российским танком.

Во вторник. 21 апреля, стало известно о том, что в США заявили о "повреждении" российского Т-14 "Армата" в Сирии. Об этом сообщает издание The Drive.

В издании отмечают, что танк Т-14 "Армат" испытывают в Сирии, что может быть расценено в качестве пропаганды. Ранее Россия испытывала в этом же регионе истребители Су-35С и Су-57 и крылатые ракеты "Калибр" и Х-101.

Существует вероятность того, что стечение обстоятельств может привести к повреждению или отключению танка, что будет крайне неловким для российских властей сказано в сообщении

Эксперты заявляют, что Т-14 "Армата" считается самым защищенным российским танком.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп поручил подготовить план поддержки нефтегазовых компаний США.

Видео:Минобороны России