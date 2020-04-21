Трамп поручил подготовить план поддержки нефтегазовых компаний США

До этого он заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США.

Президент США Дональд Трамп поручил министерствам финансов и энергетики подготовить план поддержки нефтегазовых компаний США.

Мы никогда не подведём великую американскую нефтегазовую промышленность. Дональд Трамп, президент США

Глава государства отметил, что план позволит выделить компаниям из нефтегазовой сферы средства для того, чтобы защитить их и рабочие места в дальнейшей перспективе.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США. Об этом глава государства заявил во время брифинга с журналистами в Белом доме. Политик объяснил, что рекордно низкие цены на топливо позволяют Вашингтону максимально заполнить национальные резервы страны.

Видео: Youtube/ The Sun