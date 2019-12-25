Америка закупит в резервные хранилища 75 млн баррелей нефти.

Дональд Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США. Об этом глава государства заявил во время брифинга с журналистами в Белом доме. Политик объяснил, что рекордно низкие цены на топливо позволяют Вашингтону максимально заполнить национальные резервы страны.

Мы сможем полностью заполнить нефтехранилища впервые за долгое время и по правильной цене прокомментировал глава США

На данный момент известно, что Америка зальет в резервные стратегические хранилища около 75 миллионов баррелей нефти. В Белом доме рассматривают возможность приостановку закупок топлива у Саудовской Аравии. В Министерстве энергетике США добавили, что импорт сырья топлива из Эр-Рияда на январь 2020 года составлял 401 тысячу баррелей ежесуточно.

Цена американской нефти вернулась к положительному значению.