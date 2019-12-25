Нефть WTI подорожала до 2,21 долларов за баррель.

Цена американской нефти вернулась к положительному значению согласно данным мировых торгов. На данный момент топливо марки WTI подорожало до 2,21 долларов за баррель. К трем утра 21 апреля по московскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 160 процентов в рамках торгов на Нью-Йоркской товарной бирже.

Напомним, что накануне американская нефть установила антирекорд по цене. Стоимость топлива опустилась до отрицательного значения. Это произошло около 21:32 по московскому времени 20 апреля. Некоторое время цена на WTI закрепилась на отметке в минус 40 долларов за баррель.

Президент США напомнил, что отрицательные цены на нефть будут краткосрочными. Дональд Трамп уверил журналистов, что в течение этого месяца цена на WTI увеличится до 25-28 долларов за баррель.

Американская нефть WTI подешевела до рекордно низких 15 долларов за баррель.