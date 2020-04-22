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Российский Ту-95МС ушел из-под ракетного удара

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Российские летчики провели учения в Амурской области.

Российский Ту-95МС ушел из-под ракетного удара во время учений в Амурской области. Об этом сообщили представители Минобороны России. Чиновники опубликовали ролик с проведенных испытаний на YouTube-канале военного ведомства.

В Минобороны страны пояснили, что кроме ухода от нападения потенциального противника пилоты российских истребителей отработали задания по перебазированию из мест дислокации на оперативные аэродромы. Летчики применили приемы боевого поражения наземных целей.

В США заявили о "повреждении" российского Т-14 "Армата" в Сирии.

Фото и видео: YouTube/Минобороны России

Теги: истребитель, ракетный удар, ту-96м, учения
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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