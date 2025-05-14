"Рубикон" выполнил задачу по уничтожению натовской техники на донецком направлении СВО.

Российские операторы FPV-дронов успешно ликвидировали танк Leopard Вооруженных сил Украины немецкого производства, находившийся около населенного пункта Степановка на донецком направлении. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны, разместив в собственном Telegram-канале оперативные кадры проведенной боевой работы. Известно, что задача реализована расчетом отечественных БПЛА при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон" в рамках проведения специальной военной операции.

Минобороны опубликовало кадры поражения танка Leopard ВСУ около населенного пункта Степановка на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов. пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные уничтожили дрон ВСУ "Баба-яга" в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России