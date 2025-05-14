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ВС России поразили украинский танк Leopard у Степановки

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"Рубикон" выполнил задачу по уничтожению натовской техники на донецком направлении СВО.

Российские операторы  FPV-дронов успешно ликвидировали танк Leopard Вооруженных сил Украины немецкого производства, находившийся около населенного пункта Степановка на донецком направлении. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны, разместив в собственном Telegram-канале оперативные кадры проведенной боевой работы. Известно, что задача реализована расчетом отечественных БПЛА при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон" в рамках проведения специальной военной операции.

Минобороны опубликовало кадры поражения танка Leopard ВСУ около населенного пункта Степановка на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов.

пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные уничтожили дрон ВСУ "Баба-яга" в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: leopard, беспилотники, всу, донецкое направление, минобороны, рубикон, танк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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