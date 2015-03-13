Российские военные уничтожили дрон ВСУ "Баба-яга" в Харьковской области

Задача выполнена силами "Севера" на СВО.

Российские военнослужащие сбили украинский гексакоптер "Баба-яга" на территории Харьковской области. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 14 мая. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована силами штурмового отряда 44-го армейского корпуса "Северной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Специалисты пояснили, что противник пытается проводить дистанционное минирование дорожных полотен и троп, а также сбрасывать боевую часть с дронов на блиндажи и укрепления ВС РФ с помощью гексакоптеров "Баба-яга". Во время одного из дежурств был замечен дрон ВСУ. Старшим группы в сторону опасного объекта была выпущена указательная очередь трассирующих пуль для отметки ее местоположения. Затем беспилотник ВСУ попал под перекрестный огонь другими военнослужащими, благодаря чему и был ликвидирован.

Военнослужащие мобильной группы по борьбе с БПЛА уничтожили ударный дрон ВСУ в ночное время на харьковском направлении. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что отечественные мобильные группы противоборства БПЛА оборудовали скрытые позиции, сделали укрытия-ответвления в окопе для охоты за гексакоптерами армии киевского режима еще на подлете к логистическим путям. Дежурство ведется ежедневно в ночное время суток, когда фиксируется наибольшая активность воздушных целей врага. На месте засады проводится заранее пристрелка тепловизионных прицелов на максимальном расстоянии до цели

Расчеты "Града" уничтожили скопление пехоты ВСУ под Сумами.

Фото и видео: Минобороны России