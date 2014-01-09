Задача на СВО выполнена Тульскими десантниками из "Севера".

Российске расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины на территории Сумской области. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 14 мая. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована силами Тульских артиллеристов-десантников при "Северной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Ранее разведчики обнаружили, что противник скапливает силы в лесном массиве.

Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" "крылатой пехоты" оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение целей. пресс-служба Минобороны РФ

За минувшие сутки потери армии киевского режима на этом направлении составили более 195 человек убитыми и ранеными. Украинские военнослужащие дополнительно также лишились трех танков, 15 единиц автомобильной техники и семи орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства.

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Фото и видео: Минобороны России