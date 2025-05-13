Штурмовики успешно продвигаются по зоне СВО на южнодонецком направлении.

Российские штурмовые подразделения громят Вооруженные силы Украины вблизи у населенного пункта Богатырь на южнодонецком направлении. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 13 мая. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована силами 29-й армии при "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Вооеннослужащие продолжают громить противника и овладевать его опорными пунктами в районе населённого пункта Богатырь. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты уточнили, что операторы отечественных FPV-беспилотников успешно поражают укрепленные районы армии киевского режима и огневые точки ВСУ. В сражениях наши бойцы демонстрируют высокую боевую эффективность. Для этого они используют тактику стремительных атак, позволяющую дезориентировать противника и разрушать его оборонительные линии. Дополнительно "Востоку" удается захватить троейное оркжие натовского производства.

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Фото и видео: Минобороны России