Задача выполнена "Центром" в ходе СВО.

Российские военнослужащие освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины населенный пункт Котляровка, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что боевая задача успешно была выполнена силами "Центральной" группировки сил благодаря решительным действиям, предпринятым военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции.

Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что военнослужащие "Центра" нанесли поражение вооруженным формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад армии киевского режима бригады морской пехоты и двух бригад национальной гвардии, находившихся в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка в ДНР. Противние лишился более 440 человек личного состава убитыми и ранеными, трех бронированных машин, 14 единиц втомобильной техники и артиллерийских орудий.

Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С.

Фото: Минобороны России