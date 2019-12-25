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ВС РФ освободили Котляровку в ДНР
Сегодня, 12:17
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ВС РФ освободили Котляровку в ДНР

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Задача выполнена "Центром" в ходе СВО.

Российские военнослужащие освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины  населенный пункт Котляровка, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление  через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что боевая задача успешно была выполнена силами "Центральной" группировки сил благодаря решительным действиям, предпринятым военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции.

Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики.

пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что военнослужащие "Центра" нанесли поражение вооруженным формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад армии киевского режима бригады морской пехоты и двух бригад национальной гвардии, находившихся в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка в ДНР. Противние лишился более 440 человек личного состава убитыми и ранеными, трех бронированных машин, 14 единиц втомобильной техники и артиллерийских орудий.

Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С.

Фото: Минобороны России

Теги: всу, днр, котляровка, минобороны, новые регионы, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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