Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С

"Ростех" рассказал о том, что боевые самолеты успешно прошли полный цикл заводских испытаний.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) поставила российскому министерству по обороне партию новых истребителей Су-35С. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы государственной корпорации "Ростех". Специалисты указали, что боевые самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Они были протестированы в различных рабочих режимах и уже совершили перелет на аэродром базирования. Пилоты Воздушно-косических сил страны отметили отличные летные качества бортов. Заявленные характеристики Му-35С полностью соответствуют тем требованиям, которые важны для выполнения задач командования по прикрытию и завоевания господства в воздушном пространстве.

Принимая новые машины, экипажи ВКС выразили благодарность конструкторам и трудовым коллективам, которые создают авиационную технику. пресс-релиз от госкорпорации "Ростех"

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха объяснил СМИ, что госкорпорация ритмично поставляет отечественную авиационную технику по программе текущего года. Параллельно наращиваются мощности по производству, а также вводу в эксплуатацию новых объектов производственной инфраструктуры, необходимой для реализации планов страны по обеспечению обороноспособности. Сейчас в процессе изготовления находятся борты Су-35С, Су-34 и Су-57.

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Фото и видео: Минобороны России