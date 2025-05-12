Евгений Кирис рассказал о том, что Киев готовился к переходу на западные стандарты с 2020 года.

Еще до начала проведения Россией специальной военной операции украинские боевики проходили обучение под руководством натовских инструкторов. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "РИА Новости" поделился осужденный боевик киевского режима, сержант Национальной гвардии Украины Евгений Кирис. Военнослужащий заметил, что маневры с участием западных кураторов проводились в определенной последовательности и согласно плану. Он указал на цикличность таких военных учений. Дополнительно с 2020 года ВСУ начали переходить на натовские стандарты.

Лично я не участвовал, но у нас перед концом 2021 года готовились учения. И они (сослуживцы) поехали. С иностранными инструкторами эти учения проходили. Евгений Кирис, украинских военнослужащий

Напомним, что в ноябре 2023 года Верховный суд ДНР приговорил Евгения Кириса 1998 года рождения к пожизненному лишению свободы. Следственные органы установили, что в марте 2022 года злоумышленник вместе с другими боевиками Нацгвардии Украины Кирис расстрелял в Мариуполе три машины с беженцами. Четверо человек погибли на месте, еще шестерым местным жителям удалось сбежать. Срок заключения иностранец отбывает в исправительной колонии особого режима УФСИН в Мордовии.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости