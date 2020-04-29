В "Армате" узнали немецко-американский танк 1970-х годов

Специалисты сравнили российский танк с немецко-американским образом.

В российской Т-14 "Армата" узнали немецко-американский танк 1970-х годов. Об этом сообщили журналисты "Военно-промышленного курьера" со ссылкой на собственных экспертов. Ранее украинские специалисты заявили, что "Армата" на самом деле является советской разработкой "Молот", которой занимались представители Харьковского конструкторского бюро. Журналисты уверены, что российский танк основывается на наработках западных танкостроителей.

Журналисты рассказали, что "Армата" по многим параметрам близка к танку совместной разработки западной Германии и США 70-ых годов. Речь идет о МВТ-70 (ХМ-70). В нем мог находиться экипаж из трех человек. Вооружение было представлено автоматом заряжания, в башне могло находиться 155-мм орудие для стрельбы. В публикации отмечается, что новые решения для немецко-американского танка потребовали привлечения смежников, которые ранее не привлекались к подобным работам. Это сказалось на удорожании проекта. Сейчас аналогичная ситуация складывается и с "Арматой".

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Видео: Youtube/ Минобороны России