Россия договорилась с Турцией о новых поставках С-400

Москва поставит Анкаре вторую партию ЗРК "Триумф".

Россия договорилась с Турцией о новых поставках ЗРК С-400. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава секретариата оборонной промышленности Анкары Исмаил Демир. Чиновник объяснил, что стороны достигли принципиального соглашения по поставке второго комплекта "Триумфа".

Остались технические работы Исмаил Демир, глава секретариата оборонной промышленности Турции

Чиновник отметил, что Анкара собирается вводить российские ЗРК в эксплуатацию несмотря на задержку, вызванную коронавирусом. Изначально Турция заявляла, что начнет использовать "Триумф" в апреле или мае 2020 года.

В США впервые испытали "убийцу" российских C-400.