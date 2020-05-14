Производство F-35 оказалось под угрозой из-за С-400

Продажа российского "Триумфа" заставляет Америку не торопиться с экспортом самолетов пятого поколения.

Производство американских истребителей F-35 оказалось под угрозой из-за российских С-400. Об этом заявили эксперты из Breaking Defense. Специалисты считают, что серийному производству самолетов пятого поколения в США мешают проблемы, связанные с поставками ЗРК из РФ в Турцию. Они напомнили, что Анкару исключили из списка заказчиков поставок F-35 Lightning II в связи с размещением на территории государства российских зенитных ракетных систем "Триумф".

В Breaking Defense подчеркнули, что производитель F-35 (компания Lockheed Martin) на данный момент имеет новых поставщиков для 105 комплектующих истребителя, которые должны были пойти на создание самолета для Турции. Однако еще около 15 необходимых деталей до сих пор не изготавливаются в нужных объемах.

США воздерживается от продажи истребителей пятого поколения странам Персидского залива из-за их интереса к покупке российских "Триумфов".

Отражение удара С-400 "Триумф" попало на видео.

Видео: Youtube/Минобороны России