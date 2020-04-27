Минобороны США рассказали об устранении недостатков Lockheed Martin F-35 Lightning II.

США лишат Су-57 критического преимущества перед F-35. Об этом сообщили журналисты Defence News со ссылкой на Минобороны Америки. Иностранцы отметили, что военное ведомство сократило количество недостатков собственных самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II с 13 до 7. Благодаря проведенной работе российский Су-57 лишился одного из ключевых преимуществ перед авиацией США.

Журналисты рассказали, что одним из недостатков американского самолета является режим работы AN/APG-81. Он разработан компанией Northrop Grumman. Радар с активной фазированной антенной решеткой может сканировать пространство над морем. Однако это происходит только в области, которая находится непосредственно перед истребителем. Специалисты предполагают, что смогут решить проблему к 2024 года. Они отмечают, что данная характеристика самолета не связана с конструкцией воздушного судна. Проблему можно устранить за счет обновления программного обеспечения и увеличения вычислительной мощности. В Defence News напомнили, что остальные недостатки F-35 связаны с наддувом в кабине пилота и шлемом летчика.

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Видео: Youtube/ Минобороны России