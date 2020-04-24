В The National Interest рассказали, почему Россия забросила работы над МиГ-1.44.

Провал Су-57 объяснили через МиГ-1.44. Об этом сообщили журналисты американского издания The National Interest. Авторы материала рассказали, что России пришлось прекратить опытно=экспериментальную работу по созданию МиГ-1.44 из-за недостатка финансирования. Если бы этого не произошло, то сейчас Москва могла бы похвастаться действующим истребителей пятого поколения. Вместо этого страна лишь имеет опытные образцы Су-57.

В The National Interest уверены, что недостатки МиГ-1.44 можно было ликвидировать в разумные сроки. Они приводят в пример работы над китайским серийным самолетом пятого поколения J-20. Этот истребитель частично был разработан на основе советского проекта.

В США назвали F-15 истребителем, способным "пересечь весь мир".

Видео: Youtube/ Минобороны России