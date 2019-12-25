FGM-148F Javelin сможет ликвидировать танки и другую российскую технику.

США начали производство убийцы "русской брони". Об этом заявили журналисты из Defense News. Они рассказали, что военно-промышленные компании Raytheon и Lockheed Martin занимаются созданием переносных портативных противотанковых ракетных комплексов. Техника получила название FGM-148F Javelin.

ПТРК FGM-148F Javelin будет отличаться от предыдущих модификаций обновленной боевой частью. В ней разработчики объединят осколочно-фугасную и тандемно-кумулятивную боеголовки. Это решение позволит технике эффективно ликвидировать не только танки противника, но и легкобронированные средства, а также живых людей.

В Defense News заявили, что первыми покупателями FGM-148F Javelin стали представители Польши.Обозреватель Джеймс Хаиск считает, что в покупке данного оружия заинтересованы европейские государства. Он добавил, что американский ПТРК создан "определенно под русскую броню".

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