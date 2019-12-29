Пентагон подписал контракт на производство "Джавелинов" для Украины

Кроме того, новым оружием планируется снабдить еще десяток стран.

Стало известно, что группа компаний Raytheon—Lockheed Martinс стала обладательницей контракта на $18,4 млн – он связан с производством противотанковых ракетных комплексов Javelin. О деталях соглашения рассказали в Пентагоне.

"Джавелины" должны быть поставлены 16 странам, в числе которых Грузия, Украина, Эстония, Турция, Чехия и многие другие. Завершить производство комплексов требуется к 25 июня 2020 года.

Отметим, что в марте 2018-го года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 37 комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 млн долларов. Годом позже Госдеп одобрил продажу 150 противотанковых ракетных комплексов.

Ранее мы сообщали о том, что осенью 2018-го года канадская компания PGW Defence Technologies собиралась поставить Украине снайперские винтовки на общую сумму 770 тысяч долларов. Кроме того, Киев получил от иностранных коллег пулеметы и бронемашины.

Видео: YouTube / Gung Ho Vids