Канадская компания продаст Украине снайперские винтовки на общую сумму 770 тысяч долларов

Кроме того, Киев получит от канадцев пулеметы и бронемашины.

Осенью этого года канадская компания PGW Defence Technologies собирается поставить Украине снайперские винтовки на общую сумму 770 тысяч долларов. Кроме того, Киев получит от иностранных коллег пулеметы и бронемашины. Об этом сообщает РБК.

В соответствии с договором украинская армия получит от канадцев винтовки LRT-3. После продажи PGW Defence Technologies обязалась обслуживать оружие, а также обучить солдат им пользоваться.

Напомним, в марте этого года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 37 комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 млн долларов. В свою очередь Россия не раз призывала Запад не вмешиваться во внутренний конфликт страны. Кремль уверен, что поставки оружия только усугубят ситуацию на востоке Украины.

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