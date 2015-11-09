"Украина доиграется": эксперт высказался о задержании российского судна "Механик Погодин"

По мнению Джабарова, России придется заблокировать порты в Черном и Азовском море.

В минувшую пятницу, 10 августа, в торговом порту Херсона задержали российское судно "Механик Погодин". По словам украинцев, капитан корабля не имеет право находиться на территории страны, так как попал под санкции. Однако о задержке судна и экипажа в решении суда ничего не сказано. С просьбой прокомментировать эту ситуацию "ПолитЭксперт" обратился к первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимиру Джабарову.

Всю эту ситуацию эксперт назвал провокацией. Он считает, что украинские власти провоцируют Россию на силовые ответные меры, и они их получат. По словам Джабарова, в скором времени Украина доиграется, и Россия заблокирует соседке порты в Черном и Азовском море.

В настоящее время сотрудники МИДа оценивают ситуацию и решают, какие меры принять в отношении Украины. Уже в ближайшее время последует реакция.

Ранее мы писали, что сенаторы США подготовили для России новые "сокрушительные" санкции.

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