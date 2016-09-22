Сенаторы США подготовили для России новые "сокрушительные" санкции

Новые ограничения коснутся российских политиков и крупных бизнесменов.

Сенаторы внесли на рассмотрение верхней палаты конгресса США законопроект, в котором прописаны новые санкции против России. Ограничения коснутся российских политиков и крупных бизнесменов. Об этом сообщает Reuters.

По словам сенаторов, новые санкции будут настолько сокрушительными и жестокими, что уничтожат Россию. Авторы инициативы хотят заставить россиян перестать вмешиваться в избирательный процесс США, а также побороть "российскую дезинформацию" с помощью создания специального центра. Разработчики отметили, что санкции будут отменены только в том случае, если Россия прекратит кибератаки и изменит политику в Сирии и на Украине.

Ранее мы писали, что новые санкции приведут к коллапсу отношений между Турцией и США.

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