Новые санкции приведут к коллапсу отношений между Турцией и США

Напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном усилится после реакции турецкой стороны.

Анкара ответит на введение санкций США в отношении министра внутренних дел и юстиции Турции. Об этом изданию "ФБА. Экономика сегодня" рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

Турция сейчас находится не в том состоянии, чтобы проглатывать какие-либо унижения, а именно так турки воспринимают эти новые санкции США, поэтому какая-то реакция со стороны Анкары здесь, безусловно, будет отмечает спикер

Специалист рассказал, что реакция турецких представителей заставит конфликт развиваться. Проблема не будет решена, пока американская администрация не отменит нововведения.

Напомним, что поводом для ввода санкций со стороны Америки стало задержание пастора-евангелиста Эндрю Брансона. Инцидент произошел еще в 2016 году, поэтому действи США можно оценивать как самостоятельные шаги в создании напряженности в американо-турецких отношениях. Ему предъявили обвинение в шпионаже и связях с организацией ФЕТО. Ей руководит Фетхуллах Гюлен, проживающий на территории США

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