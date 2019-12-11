Ролик размещен на YouTube-платформе.

Lockheed Martin показала уничтожение "Тополь-М" и С-400 на видео. Крупнейшая в мире военно-промышленная корпорация разместила на YouTube ролик. Работа посвящена подразделения Skunk Works, которое занимается секретными разработками.

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного российского комплекса. При помощи эффектов в Lockheed Martin наглядно показали ликвидацию ЗРК "Триумф". Объекты уничтожаются крылатой ракетой, которая наводится на цель при помощи истребителя или беспилотника. Задание также может выполнить самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

Напомним, что в январе 2020 года корпорация Lockheed Martin пообещала создавать по 180 истребителей пятого поколения ежегодно. Специалисты будут выпускать F-35 Lightning II.

Пентагон и Lockheed Martin поборются из-за F-35.

Фото и видео: YouTube/Lockheed Martin

