Пентагон и Lockheed Martin поборются из-за F-35

Стороны спорят из-за того, в чьих правах находится интеллектуальная собственность программы FRACAS.

Пентагон и Lockheed Martin поборются из-за доступа к данным системы отчетов о сбоях F-35. Об этом сообщили журналисты американского издания Jane"s. Авторы материала ссылаются на слова экс-сотрудника программы Joint Strike Fighter (JSF). В рамках данной программы Пентагон руководит изготовлением F-35 Lightning II.

Сейчас военных США интересует набор сведений FRACAS, касающихся среднего время отказа компонентов самолета. Эти данные позволят определять перечень деталей, срок службы которых в реальных условиях составляет 5 тысяч часов. В частности, речь идет о рабочих возможностях радаров. По документам этот срок должен достигать 10 тысяч часов.

В компании Lockheed Martin не поддерживают требования Пентагона. Специалисты считают данные FRACAS своей интеллектуальной собственностью. Военные заявляют, что LM владеет правами только на конструкцию истребителя.

Ранее Индонезия отказалась закупать российские истребители Су-35 из-за угроз Америки.

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