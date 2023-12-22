В Пентагоне заявили, что условия в Рафахе не располагают к проведению операции Израилем

Ллойд Остин призвал Израиль позаботиться о безопасности мирного населения сектора Газы.

Условия в Рафахе не позволяют руководству еврейского государства провести свою возможную военную операцию, так как в Израиле должны позаботиться о мирных жителях, находящихся в городе, расположенном на границе сектора Газа и Египта. Такие сведения журналистам предоставил местный шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на совместной пресс-конференции с иностранными коллегами из Австралии, Филиппин и Японии в штате Гавайи.

Сейчас условия не позволяют проводить какую-либо операцию. И мы ясно дали это понять. Необходимо позаботиться о мирных гражданах, находящихся в этом районе, прежде чем произойдет что-либо еще. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Иностранный чиновник из Вашингтона напомнил, что ранее около 275 тысяч человек проживали на территории Рафаха и его окрестностях.Сейчас там находится около 1,4 миллиона человек. В Пентагоне пояснили, что речь идет о слишком большом количестве людей для такого маленького пространства. Ллойд Остин заметил, что важно увидеть принятие правильных мер реагирования, а в противном случае мировая общественность увидит гораздо больше жертв среди гражданского населения.

В Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что ХАМАС намерен напасть на силы США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now