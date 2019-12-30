Индонезия отказалась закупать российские истребители Су-35 из-за угроз Америки

США пригрозили Джакарте санкциями.

Власти Индонезии передумали заключать контракт с Россией на поставку 11 отечественных истребителей на сумму в миллиард долларов. Об этом 12 марта сообщил Bloomberg.

Отмечается, что в Джакарте приняли такое решение под давлением администрации американского президента Дональда Трампа. США пригрозили санкциями в отношении Индонезии, если та заключит с Россией контракты на поставку истребителей и совершит сделку с КНР по поводу покупки патрульных кораблей на сумму около $200 млн. Также Индонезия опасается карательных мер в сфере торговли, если решит заключить контракт с Пекином.

О подписании упомянутых контрактов Джакарты с Россией было известно с 2018 года, но санкции США так и не позволили плану реализоваться. В прошлом июле индонезийский посол Мохамад Вахид Суприяди заявил, что задержка связана с запутанностью торговой схемы, в которую вовлечены компании и государственные ведомства.

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