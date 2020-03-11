Эксперты раскрыли основные недостатки российских самолетов.

В Польше назвали Су-57 истребителем поколения 4+. Российский самолет представляет собой компромисс между маневренностью и малозаметностью. Об этом заявили эксперты на портале Defence24.

Русские использовали множество решений, которые не были полностью разработаны прокомментировали иностранные специалисты

Поляки заметили, что модель не является настолько революционной, как говорят русские. Они напомнили о технических и эксплуатационных недостатках. В декабре 2019 года они даже привели к катастрофе с одним из первых истребителей. Тогда Су-57 разбился из-за отказа электродистанционной системы управления. Истребитель задумывался ради использования современных систем вооружения. Однако большинство из арсенала не помещается во внутренние отсеки. Польские журналисты заявили, что это делает "не совсем стелс-самолет в машину подобно обычной машине поколения 4+".

Ранее Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20.

Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24