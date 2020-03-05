Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20. Об этом сообщили представители Минобороны Варшавы. Информация опубликована в "РИА Новостях".
Странам ОБСЕ, в том числе России, будет предложено наблюдать
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Дипломаты получат приглашения до 1 апреля 2020 года. Вместе с этим учения уже начались на прошлой неделе. Первые военнослужащие США пересекли границу с Польшей. В регионе отрабатывается план переброски американских боевых сил в Европу. Данные подтвердили аналитики центра безопасности Польши.
Defender Europe является третьим мероприятием по величине в Европе со времен холодной войны. После выгрузки военной техники с портовых территорий, машины и солдаты направятся в районы оперативного назначения. Предусмотрен транзит через Германию в страны Балтии. Планируется, что участниками учений станут более 37 тысяч человек из США, стран-союзников альянса и их партнеры.
Ранее посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года.
Видео: YouTube/WELT
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