Россия не принимает попытки Варшавы девальвировать вклад СССР в победу над фашизмом.

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года. Сергей Андреев заявил журналистам "РБК", что сейчас между странами самые плохие отношения со времен завершения Второй мировой войны.

Мы не можем и не станем безропотно смотреть, как наши оппоненты перекореживают историю под свои конъюнктурные политические интересы прокомментировал дипломат

До 2014 года их можно было считать нормальными, так как дипломаты искали компромиссы. Особенно это касалось исторических сюжетов, связанных с польскими партнерами. Однако уже тогда в принципиальных вопросах наблюдались существенные разногласия. Польша и Россия не стремились обострять полемику. После 2014 года в РФ решились "называть вещи своими именами".

По мнению посла, власти Польши пытаются задним числом переиграть события военного периода. Чиновники подгоняют исторические факты под политическую конъюнктуру. В Польше пытаются доказать, что во времена Второй мировой войны страна находилась на стороне демократических сил. В таком раскладе СССР ставится на одну доску с Германией. Это девальвирует вклад советского союза в борьбу против фашизма.

Ранее Piter.tv писал о том, что посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о Второй мировой.

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