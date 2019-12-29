Китайцы призывают Эрдогана не злить армию РФ.

Агентство Sina назвало истребители Су-35 ночным кошмаром турецких ВВС. Китайские журналисты считают, что агрессия Анкары может спровоцировать Москву на ответные меры. В этом случае РФ атакует противника при помощи истребителей с базы "Хмеймим"

В арсенал самолета входит ракета средней дальности класса "воздух-воздух". Она имеет моноимпульсную доплеровскую активную радиолокационную головку самонаведения Р-77. В НАТО оружие прозвали AA-12 Adder или "Гадюкой". Ракета способна уничтожать противника при любых условиях видимости. Ей не помешают обнаружить цель ни фоновые, ни активные радиолокационные помехи.

Ранее китайские СМИ назвали новое оружие России "Сармат" "кошмаром для США и НАТО".

Видео: YouTube/SMARTEX