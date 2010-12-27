Иностранцы раскрыли характеристики нового оружия России.

Китайские СМИ назвали новое оружие России "Сармат" "кошмаром для США и НАТО". Межконтинентальная баллистическая ракета будет введена в эксплуатацию в 2021 году. Издание Sina располагает сведениями того, что дальность оружия достигает 18 тысяч километров. Этого будет достаточно, чтобы "уничтожить все объекты на территории размером со штат Техас или Францию".

"Сармат" одновременно может вмещать в себя 16 ядерных боеголовок. Он заменит ракету Р-36 "Воевода". В Китае отметили, что военные разработки России заставляют США пересмотреть свою стратегию обороны и наращивать гиперзвуковое вооружение.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Китае заявили о способности С-500 сбивать метеориты.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

