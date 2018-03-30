Министерство обороны опубликовало видео испытаний МБР "Сармат"

Минобороны России на своем официальном канале YouTube опубликовало видео запуска МБР "Сармат" с космодрома "Плесецк".

Сегодня, 30 марта, Министерство обороны России опубликовали видео с космодрома "Плесецк".

Минобороны сообщает, что на государственном космодроме "Плесецк" проведены очередные бросковые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты тяжёлого класса "Сармат". Предстартовые операции проходили по строго намеченной программе. Данное испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Также РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса. В будущем МБР "Сармат" заменят ракеты "Воевода", которые морально устарели и по сравнению с "Сарматами" более низкая уязвимость для ПРО.

Владимир Путин на ежегодном послании к ФС РФ рассказал о новых видах вооружения, в том числе о МБР "Сармат". Другим новым видам вооружения, представленным в послании Президента, путем открытого всенародного голосования были выбраны названия.

Сегодня Минобороны опубликовало еще одно видео с испытательного космодрома "Плесецк" с запуском ракеты-носителя "Союз-2.1В" с космическим аппаратом в целях Минобороны.

Видео: Минообороны