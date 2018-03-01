Путин на ежегодном послании к ФС рассказал о новом ракетном комплексе, аналогов которому нет

Сегодня, 1 марта, во время выступления перед Федеральным Собранием президент рассказал о новом оружии, которому нет аналогов в Мире.

Сегодня, 1 марта, во время прямого эфира с ежегодного послания к Федеральному Собранию В.В. Путин рассказал о новом ракетном комплексе "Сармат", аналогов которому в мире нет.

Во время выступления Президент попросил включить видео и продемонстрировал новый ракетный комплекс "Сармат". Это межконтинентальная баллистическая ракета, которая не имеет заданной траектории полета и не имеет ограничений по дальности. Путин сообщил, что ракета может лавировать, обходя все, даже самые прогрессивные, системы ПРО.

Мы приступили к новому поколению ракет. В частности, Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его "Сармат". В.В. Путин, Президент РФ

"Сармат" придет на смену комплексу "Воевода", разработанный еще в СССР.

Кроме этого Путин сообщил, что в России созданы беспилотные подводные аппараты, которые по скорости превосходят любые известные подводные лодки, любые торпеды и все виды надводных кораблей. А также о создании нового сверхзвукового оружия.

Видео: Первый канал