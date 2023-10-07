Шойгу проверил выполнение ГОЗ на производящем "Сармат" заводе "Красмаш"

Глава МО РФ посетил с рабочим визитом Красноярский край.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу в Красноярском крае проинспектировал предприятие "Красмаш", которое производит стратегический ракетный комплекс "Сармат". Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы военного ведомства страны. Известно, что генерал армии проверил ход выполнения государственного оборонного заказа, прошелся по производственным цехам завода и увидел технологический процесс серийного производства ракеты..

Напомним, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева. Компанией-изготовителем разработки является завод "Красмаш". Оба предприятия выходят в состав государственной корпорации "Роскосмос". Первый старт ракеты проводился с территории космодрома "Плесецк", расположенного в Архангельской области. Запуск состоялся 20 апреля 2022 года. Он прошел успешно. По его итогам специалисты подтвердили расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты.

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Фото и видео: Минобороны России