МО опубликовало кадры награждения сотрудников военной полиции в зоне боевых действий

Бойцы получили госнаграды в зоне СВО.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры награждения сотрудников военной полиции, размещенных в зоне проведения боевых действий. На видеоролике показано, как специалистов поздравляют с выполнением поставленных задач. Далее всем отличившимся людям вручаются государственные награды - медали.

Напомним, что ранее стало известно о том, что бойцы 1-й гвардейской танковой армии от Западного военного округа получили денежные сертификаты за ликвидированные на специальной военной операции танки Leopard немецкого производства. Награжденные рассказали журналистам обстоятельства сражения. Тогда отечественные артиллеристы по команде наводчиков из расчета беспилотников открыли огонь по наступающей тяжелой технике противника в зоне СВО. Снарядами были повреждены гусеницы машин Вооруженных сил Украины, после чего их экипажи бросили подбитую технику. Дополнительно артиллеристы также не дали украинским солдатам эвакуировать поврежденные танки.

Армия России уничтожила мастерскую беспилотников ВСУ и склады ракет Storm Shadow.

Фото и видео: Минобороны России