Игорь Конашенков рассказал об ударах по объектам ВСУ на СВО.

Российские военнослужащие уничтожили мастерскую крупноузловой сборки, в которой украинские специалисты собирали ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты "Фурия" и Punisher. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 6 октября сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что дополнительно бойцы поразили помещение, в котором противником размещались компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов

В результате ударов, в том числе, уничтожены: мастерская дронов Punisher и "Фурия", склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scal иностранного производства. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма.

Фото и видео: Минобороны России